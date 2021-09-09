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Происшествия9 сентября 2021 16:36

В Краснодаре полковник полиции попался на крупной взятке

37-летнего Александра Полянчева уволят, когда его вина будет доказана
Ева МУР
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Полицейский попался на взятке

Полицейский попался на взятке

37-летнего Александра Полянчева, заместителя начальника информационного центра ГУ МВД по Краснодарскому краю, задержали с поличным при получении трех миллионов рублей.

По данным оперативников управления собственной безопасности, он требовал 40 миллионов рублей за то, чтобы пойманные на распространении запрещенных веществ через аптеки региона ушли от уголовной ответственности. За деньги им вменяли менее тяжкую статью УК РФ.

В отношении правоохранителя возбуждено уголовное дело.

Кроме того, по данному факту руководством ГУ МВД России по Краснодарскому краю назначено проведение служебной проверки. Полицейский отстранен от исполнения служебных обязанностей.

- Если его вина будет доказана, сотрудника уволят из органов МВД, - добавили в ведомстве.

Напомним, 37-летний Александр Полянчев уже попадал под пристальное внимание органов собственной безопасности.