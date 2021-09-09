СК предъявил обвинение замначальнику информационного центра полиции

Фото: Анатолий ЖДАНОВ.

Следком Кубани предъявил обвинение замначальнику информационного центра полиции. О крупной операции, которую провели силовики, стало известно 9 сентября. Напомним, они задержали заместителя начальника информационного центра ГУ МВД по краю Александра Полянчева. 37-летний полковник полиции, предварительно, погорел на взятке.

На данный момент сотруднику МВД предъявлено обвинение в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере.

- Вторым отделом по расследованию особо важных дел краевого управления СКР возбуждено уголовно дело в отношении заместителя начальника Информационного центра ГУ МВД России по Краснодарскому краю. - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в СУ СК по региону. - Ему предъявлено обвинение в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.291.1 УК РФ).

По версии следствия, органами полиции расследуется уголовное дело в отношении группы лиц, которые занимаются незаконным оборотом сильнодействующих средств. Эти препараты, естественно, запрещены для свободной продажи.

- Полицейский сообщил родственнице двух фигурантов о намерении следствия квалифицировать действия по более тяжкой статье, - говорят в СУ СК по Краснодарскому краю.

Мол, подозреваемых можно подвести к статье «Организация преступного сообщества». За это сроки более суровые — от 12 до 20 лет. Так у правоохранителей и родился план — «договориться» с фигурантами дела. За это они потребовали 40 миллионов рублей.

Женщина согласилась и передала посреднику часть денег - 7 миллионов рублей, однако после сообщила об этом в региональное управление Следственного комитета.

- 7 сентября заместитель начальника ИЦ ГУ МВД Росси по краю получил от заявителя еще 3 миллиона рублей, - добавляют в Следкоме Кубани. - После этого дальнейшие действия полицейского были пресечены оперативными сотрудниками ГУСБ МВД России.

Сейчас Александра Полянчева заключили под стражу. С ним беседуют следователи. Кроме того, по уголовному делу проводятся следственные действия.

- Устанавливаются все обстоятельства преступления, а также иные лица, причастные к его совершению, - добавляют в СУ СК по краю.