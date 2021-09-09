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Общество9 сентября 2021 17:29

В Краснодарском крае прогнозируют ливни с грозами

Температура воздуха будет при этом по-летнему жаркой
Ева МУР
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Погода будет по-настоящему летней

Погода будет по-настоящему летней

Фото: Евгения ОСТРАЯ

Синоптики прогнозируют в Краснодарском крае новые ливни с грозами. При этом температура воздуха будет аномально теплой для этого времени года. До +29 градусов покажут термометры на всей территории региона.

- На смену арктическоиму холоду придут теплые атлантические массы, а за ними и средиземноморские, - рассказали в центре "Фобос".

Таким образом показатели превысят средние климатические нормы на два-три градуса.

Напомним, ранее синоптики рассказали, когда жителям Краснодарского края ждать заморозки в сентябре.