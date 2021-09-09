«Юг Times» помог предпринимателю из Сочи сохранить бизнес

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В Хостинском районном суде Сочи состоялся знаковый процесс по делу о споре двух предпринимателей. Весы Фемиды законно склонились на сторону справедливости: в иске неэтичного бизнесмена о сносе капитального строения отказано.

«Юг Times» более полугода ведет журналистское расследование этой истории. Харитон Джериевявляется владельцем коммерческого здания на территории Хостинского рынка. С момента покупки помещение им не используется, потому что доступ к нему заблокирован объектами предпринимателей Михаила Потехина и Марины Мирошниченко.

Более того, предприниматели пошли ва-банк: они подали иск против соседа по бизнесу. Хостинский суд признал здание Харитона Джериева самовольной постройкой и вынес решение объект снести. При этом судьи опирались на заключение кадастрового инженера, приглашенного стороной истца по делу - Марины Мирошниченко.

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции эти решения отменил. Дело вернулось в суд первой инстанции. Судья Ольга Крижановская назначила проведение независимой судебной экспертизы для того, чтобы разобраться: действительно ли капитальное строение, возведенное в 1994 году, на сегодняшний день увеличилось в площади и мешает работе соседних объектов, которые были установлены относительно недавно. В ходе заседания более трех часов детально рассматривались все вопросы по делу, в том числе, границы здания.

Для пояснения результатов экспертизы ее автора вызвали для допроса в судебное заседание. В рамках процесса она подтвердила, что здание выходит за границы земельного участка согласно сведениям из ЕГРН менее, чем на 5 квадратов. Представитель истца Ирина Иванова, услышав это, несколько раз пыталась убедить суд и самого эксперта, что речь идет о пяти квадратах по периметру здания. Однако, ей этого не удалось. Эксперт прямо на плане здания отметила, какие части и насколько выступают, а часть из них является лишь нависающей конструкций. В результате - менее 2% от площади здания, которые, по словам юристов, сносу подвергаться не могут. Кроме того, эксперт рассказала суду, что производить замеры было проблематично из-за того, что спорное здание буквально обставлено различными застройками и безопасного способа пройти внутрь нет. Геодезисту пришлось заходить по приставной лестнице в окно. Эксперт также подтвердила и что здание Харитона Джериева построено гораздо раньше сооружений, заблокировавших доступ к нему, и никаких серьезных перестроек в здании не проводилось.

- Помимо всех приведенных доказательств о том, что здание Харитона Джериева не может нарушать чьи-либо права, есть еще Постановление Пленума Верховного суда РФ, которое совершенно четко регламентирует, что здания и строения, возведенные до 1995 года, не могут быть признаны самостроем. Тогда в стране действовали другие законы, и владельцы недвижимости не могли предугадать правила землепользования и застройки, которые будут актуальны через 20 или 30 лет, - заявил адвокат ответчика Дмитрий Бурцев.

Доводы экспертов, а также решение судьи «в сносе отказать» подводят к логичному выводу: истец с помощью процесса пытался ликвидировать оппонента, хотя, возможно, именно его здания и являются самостроем.

- Судья Ольга Крижановская в ходе заседания не просто слушала стороны, а разбиралась в вопросе, уточняла детали и старалась дойти до сути. У предыдущих хостинских судий такого тщательного подхода не было, и поэтому наш спор затянулся. Я благодарен суду за справедливое и законное решение. Оно дает силы и надежду не только мне, но и многим предпринимателям, оказавшимся в подобной ситуации, - говорит Харитон Джериев.