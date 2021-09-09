Цены на квартиры упадут: когда в Краснодарском крае начнет дешеветь квадратный метр

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Последний год цены на жилье выросли вдвое. Шутка ли - стоимость квадратного метра на некоторых курортах уже такая же как в Москве! К счастью, эксперты уже дают прогнозы о скором завершении бума на рынке недвижимости. «КП» - Кубань» выяснила, когда в Краснодарском крае начнет дешеветь квадратный метр.

По мнению ряда аналитиков, рост стоимости жилья должен приостановиться. Уже сейчас отмечается, что цены достигли своего "потолка".

- Стоимость квартир увеличиваться уже не будет, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» коммерческий руководитель крупной строительной компании Никита Ковалев. - Дело в том, что покупательский спрос упал, а возможности населения не растут.

Потому в ближайшее время, если объем предложений выровняется, то цена вернется в норму. Эксперты дают осторожные, но все же благоприятные прогнозы - подешеветь квартиры должны к концу года.

Ранее сообщалось, что риелторы объяснили, что происходит с ценами на жилье в Краснодарском крае.