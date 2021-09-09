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С лета прошлого года жилье в среднем по России подорожало на треть. Однако в Краснодарском крае отмечается более серьезное повышение стоимости квадратного метра. Так, на курортах цены выросли вдвое, а где-то еще больше. Факторов, влияющих на подорожание было много, но всех, кто интересуется покупкой недвижимости, сейчас интересует, когда прекратится рост цен на квартиры в Краснодарском крае.

- На некоторых курортах, например, в Сочи, Анапе, Геленджике, стоимость уже перегрета максимально, - объясняет «Комсомольской правде» - Кубань» коммерческий руководитель крупной строительной компании Никита Ковалев. - То есть жилье уже не имеет никакой инвестиционной привлекательности для потребителя. Поэтому в ближайшее время мы, скорее всего, будем наблюдать снижение цен.

Говорить о том, что стоимость квадратного метра будет как в 2020-м, преждевременно. Но к концу года велика вероятность, что ценник на жилье уже не будет конским.

Ранее риелторы рассказали, что происходит с ценами на жилье в Краснодарском крае.