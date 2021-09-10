Теплоход «Князь Владимир» отменил все круизы в сезоне 2021

Фото: сайт Черноморские круизы

«Черноморские круизы», являющиеся оператором круизного лайнера «Князь Владимир», закрыли летнюю навигацию. Об этом оператор судна объявил на официальном сайте.

Речь идет и о круизах № 13 и 14. В сторону Крыма «Князь Владимир» должен был отправиться 12 сентября.

- Выход судна в рейсы, запланированные с 5 по 11 и с 12 по 18 сентября 2021 года отменены. Просим вас направить в «Черноморские круизы» заявление на возврат денег за нереализованную путевку или перенос путевки на 2022 год, - говорится в сообщении оператора.

Напомним, что ранее отменили круиз № 12, с 29 августа по 4 сентября. Деньги за путевки пассажирам этого рейса уже начали возвращать.

О проблемах «Князя Владимира» стало известно в конце августа, когда он не вышел в плавание. Пассажиры уже находились на борту. И до последнего верили, что корабль отчалит от родной гавани. Но чуда не произошло. "Черноморские круизы" предложили пассажирам либо компенсировать стоимость тура с учетом невозвратных ж/д или авиабилетов, либо пожить на судне, как в отеле.