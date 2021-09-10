Родственники погибших в ДТП женщины и подростка ищут свидетелей аварии

В этой аварии погибли трое, двое из которых - дети. Фото: ГУ МВД по Адыгее

Родственники, погибших в ДТП 33-летней женщины и 15-летнего подростка, ищут свидетелей аварии на мосту в Энеме. Она произошла вечером, 5 сентября. По данным правоохранителей, виновницей трагедии стала именно водитель легковушки. Кроме нее и сына, в машине в тот момент находился еще одна девочка-подросток. Не выжил никто.

- За рулем иномарки, выехавшей на встречную полосу, находилась 33-летняя жительница Краснодарского края. «Хендай» столкнулся с КамАЗом, под управлением 49-летнего жителя Армавира, - пояснили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Республике Адыгея.

Всех, кто ехал в тот вечер по трассе "Краснодар-Верхнебаканский" по мосту в Энеме, просят откликнуться и позвонить по телефону 89892328701.