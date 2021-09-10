СК Кубани проверит детский сад, где избили двухлетнего мальчика

Скрин с видео

8 сентября в частном детском саду Краснодара на улице Демьяна Красюка дети избили двухлетнего мальчика. После случившегося следственный комитет организовал проверку. Об этом сообщили в СУ СК России по Краснодарскому краю.

- Ребенку другими детьми были причинены телесные повреждения в виде ушибов и ссадин. На месте воспитатели оказали мальчику помощь. Проводится проверка, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в ведомстве.

Также следователи добавили, что эксперты оценят качество услуг, предоставляемых в частном детском саду. Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что директор садика сказал, что драка между детьми - это особенный способ коммуникации.