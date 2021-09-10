Председатель избиркома Кубани рассказал о голосовании с 17 по 19 сентября

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С 17 по 19 сентября в Краснодарском крае пройдут выборы депутатов Государственной думы РФ. На участках в регионе задействуют 250 человек. Об этом сообщил председатель избиркома Кубани Алексей Черненко.

- Продолжается обучение членов участковых избирательных комиссий. Выборы состоятся 17, 18 и 19 сентября. Растянуть этот процесс решили из-за эпидемиологической обстановки, - отметил Черненко.

В 2021 году у репортеров чуть больше прав и возможностей для работы на выборах. Например, журналисты смогут получить копию протокола по результатам голосования. В настоящее время изготовлено 283 аккредитационных удостоверения. Для общественников в Краснодаре будет организован центр видеонаблюдения.

Также в избирательной комиссии отметили, что на Кубани начали принимать заявления для голосования на дому. Такая потребность может возникнуть у людей с инвалидностью и пожилых маломобильных граждан.

По прогнозам экспертов, явка на голосовании ожидается на уровне 55%.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что для школьников Краснодара объявили дополнительные осенние каникулы с 17 по 20 сентября. Такие меры приняты из-за выборов и коронавируса.