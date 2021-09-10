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Общество10 сентября 2021 13:28

Мультимедийную выставку «Маршруты ощущений» в театре «Премьера» откроют ко дню Краснодара

Бесплатно посетить экспозицию можно с 24 по 26 сентября
Светлана ОВДЕЙ
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Фото: kdr.ru

Фото: kdr.ru

Мультимедийную выставку «Маршруты ощущений» ко дню города откроют в Краснодаре. Экспозиция расположена в театре «Премьера». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Работа экспозиции запланирована с 24 по 26 сентября. А посетить выставку можно бесплатно о предварительной записи на сайте проекта "Выход в город", в рамках которого она пройдет. На экспозиции представят фотовыставку-запах, саунд-промедан и танцевальную проекцию зданий и людей – в процессе будут задействованы все 5 органов чувств.

Подобная выставка пройдет в Краснодаре впервые. Подчеркивается, что посетители должны соблюдать все санитарно-эпидемиологические нормы и использовать средства индивидуальной защиты.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань сообщала о том, что на краснодарском ипподроме 11 сентября пройдут скачки в честь образования региона. Программа рассчитана на 12 выездов с призовым фондом в 2 миллиона рублей.