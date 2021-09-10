Почти полмиллиона рублей похитил мошенник у пенсионеров по телефону в Краснодаре

Фото из архива КП

В Краснодаре задержан мужчина, обманным путем ограбивший пенсионеров. Всего злоумышленник получил от пожилых людей сумму 470 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Краснодару.

Так, 23-летний приезжий позвонил 93-летнему жителю города, сообщив о том, что по вине его внука случилась авария. Для того, чтобы помочь родственнику уйти от ответственности, было необходимо заплатить 150 тысяч рублей. Пенсионер сразу с помощью такси отправил мошеннику деньги, а после, позвонив внуку, понял, что его обманули.

- В ходе задержания и проверки было установлено, что мошенник забирал себе 10% от похищенной суммы, а остальные средства переводил на определенный счет. Кроме того, мужчина также обманул пенсионерку на 320 тысяч рублей, - отмечено в сообщении пресс-службы.

Сейчас злоумышленник находится в заключении под стражей. Ему грозит лишение свободы на срок до шести лет.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в крае следователь полиции сбежал с 3 миллионами взятки во время спецоперации. От краснодарских силовиков он угнал на отцовской машине.