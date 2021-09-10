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Экономика10 сентября 2021 14:59

Кубанской сельхозпродукции на 1,4 миллиарда долларов продано за рубеж в 2021 году

Это 51% от установленного плана
Светлана ОВДЕЙ
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Фото: Николай Оберемченко

Фото: Николай Оберемченко

Продукции сельского хозяйства Кубани экспортировано на 1,4 миллиарда долларов в 2021 году. Проданный за рубеж объем составляет 51% от установленного плана. Об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщает пресс-служба администрации края.

Всего на 2021 год по перерасчету Минсельхоза России необходимо экспортировать продукцию более чем на 2,7 миллиарда долларов.

В регионе стремятся к увеличению продаж за рубеж. Так, проводятся работы по привлечению краевых предприятий для торговли сельхозпродукцией в других странах. Например, завод Усть-Лабинского района по работе с кукурузой сотрудничает с предприятием из Японии.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в бюджет Краснодарского края поступило более 224 миллиардов рублей собственных доходов. Это на 17,9% больше, чем было зачислено за аналогичный период в допандемийном 2019 году.