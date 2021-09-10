Реестр земельных участков для кубанских многодетных семей появился в регионе

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В Краснодарском крае сформировали реестр земель для многодетных семей. Теперь претендующие на участки могут постоянно проверять информацию о статусе участков. Об этом сообщает пресс-служба администрации края.

В прошлом году на Кубани подписан закон о предоставлении многодетным семьям земельных участков в любом сельском населенном пункте. Важным условием является проживание в регионе не менее 5 лет. А муниципалитет, в котором в настоящее время находится семья, не влияет на получение земли.

Изучать информацию и проверять изменения можно на сайте Департамента имущественных отношений.

Кстати, в Краснодарском крае в течение 10 лет участки получили уже не менее 19 тысяч многодетных семей.

А в Краснодаре планируют построить новый микрорайон почти на 200 тысяч жителей. Он займет территорию площадью 2,2 тысячи гектаров.