Более чем на половину построен детский сад в Динском районе Кубани

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В Динском районе Краснодарского края продолжается строительство детского сада. Работы выполнены уже на 57%. Об этом «Комсомольской правде» - Кубань сообщает пресс-служба администрации региона.

В поселке Зарождение новое учреждение для ребят достроят до конца года. В скором времени детсад примет 125 воспитанников, в их числе – 25 малышей из яслей. Сейчас на объекте проводят теплоснабжение, системы канализации и вентиляции. А всего в работе задействованы 30 человек.

Подчеркивается, что новое учреждение позволит решить проблему с нехваткой мест в детсадах для жителей поселка.

Кстати, за последние почти 6 лет на Кубани открыли около 150 новых детских садов. Они возводились по федеральным и региональным программам.