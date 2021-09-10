Модельную библиотеку открыли в Крымске

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Крымске накануне открыли новую модельную библиотеку. Подобный читальный зал – второй в регионе. Об этом "Комсомольской правде" - Кубань сообщает пресс-служба администрации края.

На полках библиотеки появились 6 тысяч новых книг. В здании обновили зал для мероприятий и провели разделение по возрастам. Кроме того, в библиотеке оборудовали медиаклуб и оснастили зал аппаратурой.

Для благоустройства библиотеки использовали 11 миллионов рублей. А к концу 2021 года читальные залы примут детей и взрослых в Ейском, Крыловском районах и в Новороссийске. Первая такая библиотека уже функционирует в Лабинске с осени 2020 года.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань сообщала о строительстве детсада в Динском районе края. Работы по возведению учреждения выполнены уже на 57%.