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Экономика10 сентября 2021 16:29

В 8 раз больше мороженого экспортирует Кубань с 2016 года

За рубежом не менее популярна и кубанская сгущенка
Светлана ОВДЕЙ
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Фото из архива КП

Фото из архива КП

В Краснодарском крае с 2016 года увеличился экспорт мороженого. Теперь за рубеж продают в 8 раз больше кубанского лакомства. Об этом сообщает пресс-служба администрации края.

Так, мороженое, производимое в Кореновском районе, продают в Китае, Германии, Вьетнаме, Болгарии. Кубанскую продукцию можно увидеть и в морозильниках магазинов США, Израиля, Греции и Канады.

Не менее популярной за рубежом является и местное сгущенное молоко. Сейчас поставки сгущенки выросли на 4 миллиона долларов. В частности, её поставляют в Европу и страны СНГ.

Кстати, предприятие Кореновского района стремится к расширению участков для экспорта. Наладить продажу продукции запланировано в страны Северной и Латинской Америки.

Напомним, в 2021 году в крае экспортировано сельхозпродукции на 1,4 миллиарда долларов, что составило 51% от плана. Всего необходимо достичь показателя в 2,7 миллиарда долларов.