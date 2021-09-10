«Русские витязи» проводят тренировочный полет в небе Новороссийска

"Русские витязи" пролетят в Новороссийске 12 сентября

Пилотажная группа «Русские витязи» проводит тренировочный полет в небе Новороссийска. Праздничный вылет состоится уже 12 сентября в честь Дня города-героя. Об этом накануне сообщал глава муниципалитета Игорь Дяченко в своем аккаунте в социальной сети Instagram.

«Русские витязи» выступят на истребителях Су-35. Они пролетят над мемориальным комплексом "Малая Земля". Ранее пилотажная группа уже совершала полет в небе города-героя к 181-летию со дня основания Новороссийска.

Кстати, «Комсомольская правда» - Кубань» узнала о том, что ждет жителей в День города. В этом году Новороссийск отметит 183-й день рождения.