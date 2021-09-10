День города Новороссийска 2021: даты проведения, программа праздника, расписание мероприятий

Фото: администрация Новороссийска

В этом году Новороссийск отметит 183-й День Рождения. Об этом объявлено официально.

Местные жители и гости курорта опасались, что празднования отменят. Например, так случилось в Ростове-на-Дону. Там торжества перенесли на год. Но в городе-герое они состоятся.

«КП» – Кубань» узнала программу мероприятий на День города Новороссийска. Программы праздника будет насыщенной. Основные гуляния пройдут 11 и 12 сентября – это официальные даты проведения торжеств.

В субботу на кладбище Кабахаха состоится Торжественный ритуал перезахоронения останков воинов ВОВ в рамках городской военно-патриотической акции. Начало мероприятия запланировано на 10 утра.

Спустя четыре часа стартует флешмоб «Молодой Новороссийск». Он пройдет на Форумной площади. Начало мероприятия – в 14:00.

На этом расписание на День города Новороссийска 2021 не ограничивается. Сразу несколько мероприятий пройдут в воскресенье.

Например, в 9 утра пройдет торжественное возложение цветов к памятнику Основателям города. Он расположен на Форумной площади.

Спустя три часа начнется концерт, посвященный 183-й годовщине города-героя. Он состоится в городском театре.

В 16:00 будет шумно на набережной. Здесь запланированы показательные выступления пилотажной группы «Русские Витязи». Истребители поднимутся в воздух в 16:00.

Полное расписание День города Новороссийска 2021 можно найти на сайте мэрии. Празднования продлятся всю неделю.