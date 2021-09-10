На Кубани завершилась акция «Недели вин Краснодарского края»

Фото: Николай Оберемченко

На Кубани прошла акция «Недели вин Краснодарского края». Участниками программы стали 9 муниципалитетов края, в частности 93 предприятия и 150 магазинов. Об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщает пресс-служба администрации региона.

Гости и покупатели в течение акции, длившейся 2 месяца, могли получить скидку на продукцию, продегустировать и посетить тематические ужины. Подобная акция прошла в регионе в первый раз.

Отмечено, что программа направлена на поддержку производства региональных вин. Такой опыт помогает значительно увеличить прибыль местных производств. Так, в акции участвовали такие муниципалитеты, как Краснодар, Геленджик, Анапа, Сочи, Новороссийск, Крымский, Темрюкский, Северский и Туапсинский районы.

Ранее "Комсомольская правда" - Кубань" сообщала о том, что в Краснодарском крае с 2016 года экспорт мороженого увеличился в 8 раз. Популярностью за рубежом пользуется и местная сгущенка.