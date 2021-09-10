Около 4 тысяч студентов вузов Кубани вакцинировались в медпунктах учреждений

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В региональных вузах накануне открылись пункты вакцинации от COVID-19. Прививку в них получили уже 3800 студентов. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Сейчас прививочные пункты организованы в трех высших учебных заведениях Кубани – в КубГУ, КубГАУ и Сочинском государственном университете. А всего среди студентов региона прививку получили 21 тысяча учащихся.

Наиболее активно прививаются студенты медицинского университета и университета культуры. Кроме того, в вузах проводятся лекции о вакцинации. Волонтеры-медики рассказывают студентам об опыте работы в «красной зоне» и важности прививки от COVID-19.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что за прошедшую неделю заболеваемость коронавирусной инфекцией в крае снизилась на 2,5%. В среднем за сутки в регионе фиксируют 240 новых случаев заболевания.