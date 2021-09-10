На Кубани за неделю снизилась заболеваемость коронавирусом на 2,5%

Фото из архива КП

В Краснодарском крае за прошедшую неделю заболеваемость COVID-19 снизилась на 2,5%. В регионе выявляют в 4 раза меньше заражений коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила специалист-эксперт Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Диана Тюпина.

Так, за неделю в крае зафиксировано 1709 случаев заболеваний, из них 70% приходится на женщин. В среднем в крае за сутки выявляют 240 заражений.

А всего в регионе за время пандемии выявлено 69 386 заболеваний COVID-19. В связи с курортным сезоном заболеваемость с предыдущими неделями выросла на 6%.

Напомни, в крае продолжается вакцинация от COVID-19. Накануне региональный план по необходимому количеству привитых был увеличен с 60% до 80%.

Кстати, на территории региона функционирует сайт «Вакциназдесь.рф». На портале можно узнать необходимую информацию о наличии вакцины, а также получить ответы на вопросы о вакцинации.