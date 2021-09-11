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Происшествия11 сентября 2021 9:12

В Адыгее ростовчанин осужден за попытку убийства на базе отдыха

Между отдыхающими завязался конфликт, после чего мужчина достал пистолет и выстрелил
Светлана ОВДЕЙ
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Фото: Иван Вислов

Фото: Иван Вислов

В Адыгее накануне вынесли приговор жителю Ростовской области. Ранее он совершил попытку убийства одного из отдыхающих на базе отдыха. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по краю.

Так, в октябре прошлого года ростовчанин находился на местной базе отдыха. Между ним и другим отдыхающим завязался конфликт. Вскоре мужчина достал пистолет и выстрелил ему в голову. Отдыхающий выжил, получив травмы, а позже – медицинскую помощь.

- Суд вынес приговор 35-летнему жителю Ростовской области. Ему назначено наказание в виде лишения свободы условно на срок 1 год и 6 месяцев с испытательным сроком 1 год и 6 месяцев.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань сообщала о том, что следователь полиции сбежал с 3 миллионами взятки во время спецоперации на Кубани. От краснодарских силовиков он угнал на отцовской машине.