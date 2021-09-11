Около 6 тонн фальсифицированного алкоголя обнаружили в Сочи

Фото: УВД г. Сочи

В Лазаревском районе Сочи накануне обнаружено около 6 тонн фальсифицированного алкоголя. Группа людей незаконно организовала производство напитков, сбыт и дальнейшую продажу. Об этом сообщает УВД города-курорта.

На месте обнаружены тары с незаконным алкоголем. Общий объем фальсификата составил порядка 6 тонн. Сейчас правоохранители устанавливают личностей, которые причастны к организации производства. Подчеркивается, что ими могут быть лица, занимающие должности на уровне муниципалитета.

- По факту установления незаконного производства решается вопрос о возбуждении уголовного дела и аресте виновных. Обнаруженный алкоголь изъят и хранится на специальном складе, - прокомментировали в УВД Сочи.

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