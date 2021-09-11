Центр развития гражданского общества появился на Кубани

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае появился Центр развития гражданского общества. Организация зарегистрирована по просьбе социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО). Об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщает пресс-служба администрации региона.

Сейчас проводится поиск помещения для нового учреждения. В задачах центра – распределение субсидий для оказания помощи в реализации общественных проектов. А в 2022 году учреждение будет координировать грантовую поддержку СОНКО Кубани.

Кстати, в регионе функционируют 6,5 тысячи социально ориентированных организаций. В течение пяти лет они получили федеральное и краевое финансирование в размере 1 миллиарда рублей.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в крае появился реестр земельных участков для многодетных семей. Теперь претендующие на землю могут постоянно мониторить ситуацию и быть в курсе изменений.