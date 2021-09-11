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Общество11 сентября 2021 11:40

На Кубани на горе Шизе обнаружено редкое краснокнижное растение

Увидеть его цветки на поверхности удается редко
Светлана ОВДЕЙ
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Фото: региональное Русское географическое общество

Фото: региональное Русское географическое общество

В Краснодарском крае обнаружено редчайшее краснокнижное растение. Штернбергия безвременниковоцветная расцвела на горе Шизе, что находится в станице Эриванской Абинского района. Об этом сообщает региональное Российское географическое общество.

Растение обнаружено при обследовании горы. В засушливые годы цветок произрастает под землей. А увидеть лепестки на поверхности удается крайне редко. Найденный экземпляр – высотой всего 2 сантиметра.

- Штернбергия безвременниковоцветная занесена в Красную книгу России, а на Кубани встретить растение – большая удача. Встретить растение можно и на береговой зоне памятника природы Суджукская лагуна, - рассказала специалист природоохранительной комиссии Светлана Литвинская.

Кстати, в Сочи зацвел космический цветок. Страстоцвет появился в сочинском национальном парке.

А до 2023 года на Кубани появится еще 32 заповедника. Общая площадь составит 25 тысяч гектаров.