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Общество12 сентября 2021 8:08

Прогноз погоды в Сочи 12 сентября 2021: курорт во власти циклона

«КП» – Кубань» узнала, какой будет погода в Сочи 12 сентября 2021 года
Евгения СОРОКА
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Фото: Юлия БАРАНОВА.

Фото: Юлия БАРАНОВА.

Увы, далеко не везде на побережье сейчас светит солнце. Так, например, в зоне субтропиков сейчас бушует непогода. «КП» – Кубань» узнала, какой будет погода в Сочи 12 сентября 2021 года.

Город все еще остается во власти циклона. Осадки начнутся на курорте уже утром в воскресенье и усилятся в обед и вечером. При этом местами могут греметь грозы. Поэтому жителей и гостей курорта просят воздержаться от отдыха у водоемов, да и заплывы в море лучше отложить.

Температура воздуха из-за дождей снизилась - воздух 12 сентября выше 24 градусов не прогреется. Ночные отметки и вовсе покажутся октябрьскими - +15-17 градусов.

Напомним, ранее сообщалось, что в горном районе Краснодарского края 3 сентября выпал первый снег. Осадки зафиксировали на высоте 2320 метров, однако снег быстро растаял из-за плюсовой температуры.