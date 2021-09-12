В Сочи 12 сентября МЧС объявило штормовое предупреждение из-за смерчей

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В Сочи 12 сентября прогнозируют смерчи. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

- На участке Магри – Веселое имеется опасность формирования смерчей над Черным морем, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в краевом ГУ МЧС.

Действовать предупреждение будет до конца суток. Поэтому жителей и гостей курорта просят быть осторожными и воздержаться от отдыха у воды.

- При усилении ветра рекомендуется ограничить выход из зданий, находится в помещениях, рекомендуют спасатели.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сочи над морем пронесся мощный смерч. Очевидцы сообщают, что воронка кружила 5 минут, после чего город накрыл сильный ливень. К слову, в этот раз грозное явление природы хлопот не доставило.