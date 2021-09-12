Фото: кадр из видео.

В Сочи после пожара в жилом доме проверят все люки. Напомним, возгорание случилось на пересечении улиц Ленина и Ульянова. Здесь ранним утром 12 сентября вспыхнула постройка. Прибывшим на тушение пожарным пришлось откапывать замурованный люк. Спасатель на пару с мужчиной взяли молотки и стали разбивать асфальт.

Во время происшествия никто не пострадал, огонь был успешно потушен, но в мэрии города заявили, что в ближайшее время проверят все люки.

- Администрация Сочи проведет все необходимые поверки по данному факту, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в мэрии. - Кроме того, будет проведена проверка всех гидрологических люков на территории города после мероприятий, связанных с пожаротушением.