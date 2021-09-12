Краснодар
ФотоВидеоCovid-19 на КубаниСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоCovid-19 на КубаниСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество12 сентября 2021 20:57

Жителей Краснодарского края просят подготовиться к серьезной непогоде

Над регионом будет бушевать сильный шторм
Евгения ХИЛЬКОЕвгения ХИЛЬКО
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: Владимир Веленгурин.

Фото: Владимир Веленгурин.

Прекрасная погода с летними отметками стояла на Кубани недолго. А все потому, что вмешался циклон. Из-за него над регионом повисли черные тучи, которые так и норовят выплеснуть на землю небывалое количество осадков. Ранее стихия бушевала в Адыгее, где прошел сильный ливень с градом. На очереди - Краснодарский край. Жителей региона просят подготовиться к серьезной непогоде. Штормовое предупреждение объявили в краевом ГУ МЧС.

Ливни с грозами, градом и шквалистым ветром ударят по Кубани в ближайшие часы. По прогнозам, непогода будет длиться всю ночь.

- До конца суток 12 сентября, ночью и утром 13 сентября местами в регионе ожидается ливень с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 22 метров в секунду, - предупреждают «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МЧС по региону.