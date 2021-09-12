Что жители России думают об отдыхе в Сочи

Туристов на курорте по-прежнему много.

Сочи сейчас невероятно популярен. Туристы приезжают сюда на отдых и зимой, и летом, и даже в межсезонье. Развлечения здесь можно найти на любой вкус, потому турпоток не останавливается.

Большинство отпускников возвращаются сюда снова и снова - отдых на курорте им нравится. Но некоторые туристы, отдохнувшие в городе, иногда находят к чему придраться. Так, на городском портале Екатеринбурга во время дискуссии приезжие отметили, что местные жители могли быть гостеприимнее, да и сервис в некоторых заведениях можно улучшить.

Отметим, что лето-2021 стало рекордным для Сочи – туристов тут было даже больше, чем в допандемийном 2019-м. И это несмотря на то, что с 1 июля курорты Краснодарского края ввели строгие требования к туристам.