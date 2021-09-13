Полицейского задержали с поличным. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Туапсе задержали полицейского за получение взятки в 15 тысяч. В отношении 28-летнего старшего участкового уполномоченного возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил сайту "КП" - Кубань" источник в полиции Туапсинского района.

- Деньги старший лейтенант просил у ранее судимого молодого человека, которого задержали за употребление психоактивных веществ, - пояснил наш источник. - Во время происшествия участковый находился в форменной одежде, при исполнении служебных обязанностей.

Полицейского задержали в его же кабинете, куда оператор мойки самообслуживания и принес деньги для участкового, чтобы тот не заводил на него дело.

- Сейчас полицейский временно отстранен от работы. Он находится под подпиской о невыезде, - пояснил наш источник.

28-летний участковый работает в полиции шесть лет, старшим участковым стал в декабре 2020 года.

В августе в Геленджике двух сотрудников ДПС поймали на взятке. Они хотели отпустить наркоторговцев. Правоохранителей задержали на улице. Дело расследовали сотрудники ФСБ.