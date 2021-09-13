На Кубани женщину освободили от наказания за убийство мужа из-за истечения срока давности дела

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В Крыловском районе Краснодарского края вынесли приговор виновным в убийстве мужчины. Преступление совершено в 2009 году женой местного жителя и знакомым семьи. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по краю.

Так, 12 лет назад тогда еще 41-летняя Людмила Мазурова выпивала со своим мужем и 18-летним знакомым Аркадием Пореченковым. Между мужчинами завязалась ссора на почве ревности: муж Мазуровой обвинил собутыльника в том, что тот уделяет много внимания его супруге. В ходе конфликта Людмила ударила мужа строительным материалом, а тогда еще 18-летний юноша «добил» собеседника топором.

- Преступники закопали тело, а для сокрытия убийства инсценировали исчезновение мужчины. Людмила обратилась в органы с заявлением о том, что муж накануне пропал. В ходе расследования было установлен факт убийства, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ по краю.

Уже 30-летнего Аркадия Пореченкова приговорили к 9 годам лишения свободы. А вот супругу жертвы, Людмилу Мазурову, наказание не коснулось: истек срок давности уголовного дела.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Темрюкском районе на свалке обнаружили труп младенца. СК возбудил уголовное дело.