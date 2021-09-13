Более 2,5 миллиона тонн сахарной свеклы уже собрали на Кубани

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В Краснодарском крае урожай сахарной свеклы составил более 2,5 миллиона тонн. В ходе уборки обработано около 54,7 тыс. гектаров, что составляет 30% от плана. Об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщает пресс-служба администрации региона.

Так, больше всего сахарной свеклы собрано в Выселковском, Павловском, Староминском, Кущевском, Каневском и Ленинградском муниципалитетах. Кстати, почти 10,7 тыс. гектаров засеяны отечественными семенами. Всего в регионе запланировано обработать 190 тысяч гектаров, собрав около 9 миллионов тонн свеклы.

В уборке урожая задействованы 216 комбайнов в 30 районах Кубани. Собранную свеклу направят на переработку в 14 региональных комбинатов.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала, что в регионе с 2016 года в 8 раз увеличился экспорт мороженого. За рубежом популярностью пользуется и региональная сгущенка.