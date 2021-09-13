Краснодарец стал фигурантом уголовного дела за то, что пьяный скакал на крыше чужого авто

Фото из архива КП

В Краснодаре возбудили уголовное дело в отношении местного жителя. 25-летний пьяный мужчина залез на чужую иномарку и начал прыгать на крыше авто. Об этом сообщает пресс-служба УМВД РФ по Краснодару.

Мужчину задержали, в отделении рассказали, что машина была припаркована неправильно. Решив проучить водителя, нарушившего ПДД, краснодарец в состоянии алкогольного опьянения забрался на крышу авто и начал прыгать.

- По факту произошедшего возбуждено уголовное дело в связи с умышленным повреждением имущества. Мужчина причинил ущерб в 38 тысяч рублей, ему грозит лишение свободы до 2 лет.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала об инциденте с иномаркой, произошедшем в Сочи. Женщина на Porsсhe не уступила дорогу карете скорой помощи.