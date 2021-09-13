К 4,5 года лишения свободы приговорен житель Адыгеи за подделку денег

Фото: Ксения Тимофеева

В Адыгее вынесен приговор по уголовному делу в отношении фальшивомонетчика. Мужчина занимался сбытом поддельных денег на территории республики. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ по Адыгее.

Так, виновный проживал в местном хуторе Гвардейском. Мужчина хранил фальшивые купюры, а затем распространял. Всего в результате расследования подсчитано, что злоумышленник имел 100 тысяч поддельных рублей.

- В отношении фальшивомонетчика было возбуждено уголовное дело, по которому вынесен приговор. Местный житель будет отбывать наказание 4,5 года в колонии строгого режима, - прокомментировали в ФСБ по Республике Адыгея.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Туапсе задержали полицейского за получение взятки в 15 тысяч. Участковый просил деньги за увод от административной ответственности.