Кубань отмечает 84-ю годовщину со дня образования региона

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Краснодарский край 13 сентября отмечает 84-летие со дня образования региона. Именно в этот день принято постановление о разделении Азово-Черноморского края на Краснодарский край с центром - Краснодар (прежде Екатеринодар) и Ростовскую область с центром в Ростове-на-Дону. На Кубани проходят праздничные мероприятия, сообщает пресс-служба администрации города.

Так, в муниципалитетах края в честь праздничной даты подняли кубанский флаг. В Краснодаре полотно развевается на Главной городской площади. Флаг подняли казаки Кубанского казачьего войска.

В день образования Краснодарского края на территории всего региона проходят тематические акции, классные часы, концерты и спортивные соревнования. Большинство мероприятий переведено в онлайн-формат из-за эпидемиологической ситуации.

В Лабинском районе для студентов запланирован флешмоб «Край ты мой Кубанский» на знание истории и традиций региона. А в станице Тбилисской откроют пространство «Тбилисский Арбат» для тематических работ воспитанников художественных школ.

Масштабная региональная акция национальных культур «Венок дружбы» стартовала 11 сентября и завершится в день образования региона. Задача участников – выложить в социальные сети видео с рассказом о традициях своего народа, истории, пище, музыке.