Почти полмиллиона краснодарцев вакцинировались от COVID-19

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В Краснодаре вакцинацию от COVID-19 уже прошли 423 896 человек. Прививку от коронавирусной инфекции получили 70,1% от установленного плана. Об этом говорилось накануне на аппаратном совещании под руководством главы города Евгения Первышова.

С начала пандемии в краевой столице выявлено 19 320 заболеваний коронавирусом. Из общего числа пациентов выздоровело 84% - 16 224 человека.

Подчеркивается, что заболевание чаще стали обнаруживать у детей. Возраст - от 2 до 17 лет. Накануне заражение COVID-19 зафиксировано у новорожденного ребенка.

В крае сохраняется напряженная эпидемиологическая ситуация. Прививку от коронавирусной инфекции в Краснодаре можно получить в 60 медпунктах, 3 из которых работают круглосуточно.

В городских больницах продолжают лечиться 816 человек. А на самоизоляции находится 2408 жителей.

Напомним, что режим повышенной готовности продлен губернатором края Вениамином Кондратьевым до 1 октября.