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Происшествия13 сентября 2021 16:04

В Сочи бродячая собака покусала пенсионера

ЧП случилось на улице Калараша
Варвара ДЫМ
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Собака покусала мужчину в Сочи

Собака покусала мужчину в Сочи

73-летний мужчина шел по улице Калараша в Сочи, когда на него напала огромная бродячая собака.

Он стал отбиваться ногой от пса, но тот только еще больше злился.

Отбиться от собаки мужчине помогли прохожие, они и вызвали скорую. Ведь пес успел покусать пенсионера.

- Мужчину привезли к нам с раной правой стопы, - рассказали сайту «КП» - Кубань» в горбольнице №4 Сочи. – Он отправился домой, после того как мы осмотрели его и сделали перевязку. Сейчас больной находится на амбулаторном лечении.

А ранее медведь порвал палатку туристов в горах Сочи. В лагерь косолапый забрался ночью - искал, чем бы поживиться. Но сбежал, когда его увидели туристы и подняли крик.