Около 500 миллионов рублей отведено на поддержку отстающих районов Кубани

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Около 500 миллионов рублей отведено на развитие отстающих кубанских муниципалитетов. Для трех районов – Апшеронского, Отрадненского и Мостовского – составлены индивидуальные планы. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

В частности, в районах края выполнят социальные и транспортные проекты. Всего на поддержку развития муниципалитетов отведено 455,4 миллиона рублей. А 11,7 миллиона дополнят краевые средства из местных бюджетов.

Так, в Отрадненском районе пройдут работы в медучреждениях, на местных дорогах. В Апшеронском муниципалитете появятся новые детсад, трасса, молочно-товарная ферма, изменения коснутся и поликлиник. А в Мостовском районе отремонтируют здания двух школ, построят газопровод и кабинет врача общей практики в станице Махошевсокой.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что кабинет врача общей практики построят и в Тихорецком районе в 2022 году. Реконструкцию проведут еще в нескольких социальных объектах муниципалитетов края.