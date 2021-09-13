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Общество13 сентября 2021 17:21

На маршруте в сторону Ачипсинских водопадов в Сочи появятся смотровые площадки

А корни деревьев укроют
Геннадий БОЧКАРЕВГеннадий БОЧКАРЕВ
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Фото: Кавказский биосферный заповедник

Фото: Кавказский биосферный заповедник

На маршруте в сторону Ачипсинских водопадов в Сочи появятся смотровые площадки. Об этом сайту «КП» - Кубань» сообщил директор Кавказского биосферного заповедника Сергей Шевелев.

- Мы приступили к модернизации турмаршрута №13 «К Ачипсинским водопадам». Тут появится новая смотровая площадка, указатели, информационные аншлаги, - пояснил директор Кавказского биосферного заповедника Сергей Шевелев. – А еще защитим корни деревьев, по которым часто ходят туристы - соорудим под деревьями специальные настилы со ступеньками.

Так, по пути к водопадам появятся и стенды с информацией о самой вершине Ачишхо, обитателях этих мест, флоре заповедника.

Кстати, появятся в горах Сочи и «Альпийские хижины». Их строительство запланировано в районе озера Зеркального.