Фото: Кавказский биосферный заповедник

На маршруте в сторону Ачипсинских водопадов в Сочи появятся смотровые площадки. Об этом сайту «КП» - Кубань» сообщил директор Кавказского биосферного заповедника Сергей Шевелев.

- Мы приступили к модернизации турмаршрута №13 «К Ачипсинским водопадам». Тут появится новая смотровая площадка, указатели, информационные аншлаги, - пояснил директор Кавказского биосферного заповедника Сергей Шевелев. – А еще защитим корни деревьев, по которым часто ходят туристы - соорудим под деревьями специальные настилы со ступеньками.

Так, по пути к водопадам появятся и стенды с информацией о самой вершине Ачишхо, обитателях этих мест, флоре заповедника.

Кстати, появятся в горах Сочи и «Альпийские хижины». Их строительство запланировано в районе озера Зеркального.