«Альпийские хижины» и новые смотровые площадки: что появится в горах Сочи к новому сезону

Фото: Кавказский биосферный заповедник

В Кавказском биосферном заповеднике приступили к модернизации одного из самых популярных туристических маршрутов №13 “К Ачипсинским водопадам”. Вскоре в этих заповедных местах появится новая смотровая площадка, на которой можно будет сделать уникальное и безопасное селфи «У водопадов».

Инфраструктура на маршруте постепенно обновляется, появляются новые указатели, информационные аншлаги. Однако современному туристу этого мало, требуются новые условия, чтобы любоваться красотой окружающей природы. При этом в заповеднике необходимо сделать все, чтобы последствия от пребывания туристов были минимальны.

На туристических тропах сделают настилы. Фото: Кавказский биосферный заповедник

- Конечно, и сегодня, на маршруте №13 есть несколько участков, откуда открываются живописные панорамы на гору Чугуш. Однако, когда туристы выбирают лучший ракурс для съемок, то сходят с тропы, вытаптывают растения, подбираются к краю обрыва, - говорит директор Кавказского биосферного заповедника Сергей Шевелев. - Поэтому мы предлагаем расширить этот объект и построить смотровую вышку. Проект не сложный, а вот популярность ему гарантирована.

Так, по пути к водопадам появятся и стенды с информацией о самой вершине Ачишхо, об обитателях этих живописных мест, о флоре заповедника, которая встречается по ходу движения. Кроме того, чтобы туристы не ходили по корням деревьев, в таких местах соорудят специальные настилы со ступеньками.

Фото: Кавказский биосферный заповедник

- Еще две смотровые площадки в этом году обновим на стоянке у озера Зеркальное. Одна из них открывает панораму на северные вершины - Чугуш, Фишт, Оштен, вторая «смотрит» на юг, с нее виден хребет Аибга, в предгорье - поселок Красная Поляна. Решено сделать и эти «смотровые места» более современными, безопасными, - говорят в заповеднике. Обещают и модернизировать приют «Озеро Зеркальное», где недавно в лагерь к туристам забрался медведь.

Тут планируют построить хижины, чтобы туристы могли остановиться без палатки. Но и зоны для тех, кто идет в поход с палаткой, тоже останутся.

А для того чтобы возвести новые строения, требуется учесть море нюансов. Например, зимой на вершине Ачишхо высота сугробов достигает 8 метров. Кроме того, официально признано, что здесь располагается самая влажная точка России. За год в этом районе выпадает около 3500 мм осадков (именно поэтому здесь раньше работала метеостанция). В холодное время года на Ачишхо дует сильный ветер. Все эти экстремальные условия обязана выдерживать новая инфраструктура. Проектирование «альпийских хижин» начнется в этом году, строительство запланировано на первую половину 2022 года. А вот новые смотровые площадки возведут еще в этом сезоне. Если, конечно, позволит погода.

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