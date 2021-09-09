Деревянные лавки и болото: Таким Сочи уже мало кто помнит

Таких кабинок и лежаков в Сочи уже нет - они ушли в далекое прошлое Фото: Виктор КЛЮШКИН

Сочи совершил прыжок в будущее всего за несколько лет. Сейчас это комфортный город с удобными развязками, современными вокзалами, крутым аэропортом и уютными отелями. А ведь еще на закате прошлого века всесоюзный курорт был «старой телегой».

Сочинский железнодорожный вокзал, 1983 год. Фото: myekaterinodar.ru

Вечные автомобильный пробки, крохотный вокзал в Адлере, «доисторические» развязки, сумасшедший дорожный серпантин над горным ущельем в Красную Поляну, который окрестили «Пронеси, Господи!» Крошечный аэропорт тогда задыхался от пассажиропотока, очистные сооружения курорта дышали на ладан, периодически сбрасывая что-то в море при аварийном режиме.

До 1917 года Сочи был таким. Фото:myekaterinodar.ru

Тогда и Имеретинская низменность, где сейчас практически европейский уголок, была забытым пустырем на берегу моря. А знаменитая сейчас Красная Поляна считалась захудалой деревенькой у подножия горных хребтов. Тогда и канатная дорога была всего одна - надо было сидеть на деревянном стульчике, страхуясь от падения железной цепью. Но в 2007 году жизнь курорта резко изменилась – именно тогда объявили, что в Сочи пройдет зимняя Олимпиада - 2014. И это была идеальная программа по спасению курорта, и фактически - строительство нового Сочи: горнолыжного, зимнего, круглогодичного курорта по самым высоким мировым стандартам.

Сейчас в горах Красной Поляны современная канатка с закрытыми кабинами, а еще каких-то несколько лет назад туристы добирались в горы на скрипучих деревянных креслах Фото: Виктор КЛЮШКИН

Всего за четыре года забытая всеми, кроме колхидских лягушек, заболоченная территория превратилась в Олимпийский парк и совсем новый город Сириус.

Олимпийский парк 15 лет назад и сейчас Фото: Виктор КЛЮШКИН

Захолустная Красная Поляна – стала скоплением звездных горнолыжных курортов, бывший морской порт – яхтенной мариной, а рядом вырос круизный порт. Автомобильные развязки, тоннели, железная дорога прямо в горы... Сочи сейчас и Сочи еще 20 лет назад – два разных города.

На фото слева - железнодорожный вокзал в Адлере еще 20 лет назад, фото справа - нынешний Фото: Виктор КЛЮШКИН

Сочи совершил прыжок в будущее всего за четыре года тотальной подготовки к Олимпиаде - благодаря всей стране, почти каждому ее городу, рабочие, инженеры, строители из которых построили как бы еще один Сочи, новый и современный, соединив прошлое и будущее на одной территории. Соединив время и пространство.

Транспортная развязка "Адлер". Слева - что было, справа - сейчас Фото: Виктор КЛЮШКИН

Теперь Сочи и есть город-парк, город-здравница, город-пляж. Город спорта и международных форумов. Фестивалей и комфортного отдыха. И даже самые смелые фантазеры представить не могли, что так будет.

Из стоянки машин на улице Навагинская (слева) сделали зеленую пешеходную зону (справа)

За последние два года Сочи дал еще один рывок – кардинально изменился пляж «Ривьера», положено начало новой морской набережной, до неузнаваемости изменился и центр Сочи.

Эсто-Садок в горах Красной Поляны поход на европейский курорт. А еще 20 лет назад тут были покосившиеся дома

Те, кто не был 20 лет в Сочи, не узнают и набережную в Мацесте. Сейчас это современная благоустроенная пешеходная зона отдыха.

Появился в Сочи и свой Диснейленд - с крутыми аттракционами и сказочными дворцами. А еще каких-то 20 лет назад на его месте было болото.

Этот сказочный дворец находится в Имеретинской низменности, там, где раньше были болота Фото: Иван ВИСЛОВ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Благоустройство пляжа «Маяк» завершено в Сочи

Благоустройство пляжа «Маяк» завершено в Сочи. На территории площадью 3 гектара искусственный пруд, детская площадка и зона для занятий спортом, установлены питьевые фонтаны, шезлонги, аэрарии и камеры хранения. Территория набережной покрыта специальным пляжным песком, искусственным газоном и современной брусчаткой. Для посетителей доступен бесплатный Wi-Fi (продолжение)

В Сочи планируют построить новую дорогу на Красную Поляну в объезд Адлера

При поддержке проекта на федеральном уровне планируется построить трассу, начиная от Хостинского тоннеля на А-147, далее через село Красная Воля к селу Галицино (продолжение)

Аэропорт Сочи теперь пропускает иностранцев по электронной визе

Теперь туристам, желающим попасть на территорию России, нужно лишь заполнить электронную анкету, загрузить фото, приложить копию паспорта и оплатить консульский сбор (читайте далее)