В Динском районе распустились лотосы

Фото: marakasov_dmitriy

Возле станицы Пластуновской Динского района распустились лотосы. Краснокнижные кувшинки буквально устелили гладь реки Ставок. Многие бутоны еще, конечно, не распустились. Но несмотря на это, местечко все равно выглядит достаточно живописно. А дополняет эту колоритную картинку часовня Георгия Победоносца, которая возвышается над речкой с лотосами.

- Такую красоту можно увидеть совершенно бесплатно. Для этого даже не нужно никуда заезжать - вид на живописную речку открывается прямо с трассы М-4 “Дон”, - поделился в своем инстаграме пользователь Дмитрий Маракасов.

Мужчина, запечатлевший появившиеся кувшинки, также отметил, что в России места с лотосами можно пересчитать по пальцам.

Напомним, ранее “Комсомолка” раскрыла тайну заброшенной плотины с кувшинками в поселке Первомайском.

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Хотя до сих пор неизвестно, откуда на этом месте появились цветы (подробнее)