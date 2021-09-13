Краснодар
ФотоВидеоCovid-19 на КубаниСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоCovid-19 на КубаниСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество13 сентября 2021 17:27

В Динском районе распустились лотосы

Краснокнижный цветок появился неподалеку от станицы Пластуновской
Юлия ЧУБАКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: marakasov_dmitriy

Фото: marakasov_dmitriy

Возле станицы Пластуновской Динского района распустились лотосы. Краснокнижные кувшинки буквально устелили гладь реки Ставок. Многие бутоны еще, конечно, не распустились. Но несмотря на это, местечко все равно выглядит достаточно живописно. А дополняет эту колоритную картинку часовня Георгия Победоносца, которая возвышается над речкой с лотосами.

- Такую красоту можно увидеть совершенно бесплатно. Для этого даже не нужно никуда заезжать - вид на живописную речку открывается прямо с трассы М-4 “Дон”, - поделился в своем инстаграме пользователь Дмитрий Маракасов.

Мужчина, запечатлевший появившиеся кувшинки, также отметил, что в России места с лотосами можно пересчитать по пальцам.

Напомним, ранее “Комсомолка” раскрыла тайну заброшенной плотины с кувшинками в поселке Первомайском.

В Динском районе распустились лотосы
Видео: marakasov_dmitriy

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Нет на карте и сложно найти: раскрыта тайна заброшенной плотины с лотосами в Краснодарском крае

Хотя до сих пор неизвестно, откуда на этом месте появились цветы (подробнее)