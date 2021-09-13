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Общество13 сентября 2021 17:33

24 придомовые территории благоустроили в Майкопе

Всего на реконструкцию выделено 80 миллионов рублей
Светлана ОВДЕЙ
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Фото из архива КП

Фото из архива КП

В Майкопе завершилось благоустройство 24 придомовых территорий. На реконструкцию участков всего выделено 80 миллионов рублей. Об этом сообщает министерство строительства Республики Адыгея.

Так, на участках, прилегающих к жилым домам, провели ремонт тротуаров, заменили дорожное покрытие, благоустроили подходы к подъездам. На территориях стало больше парковочных мест, а для занятий спортом установили новое оборудование. Кроме того, жители смогут отдыхать на новых удобных скамейках.

Подчеркивается, что благоустройство проводилось по индивидуальным планам. Проекты составлялись с учетом пожеланий жителей.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Адыгее отремонтируют дороги по нацпроекту. Завершить работы планируют к концу сентября.