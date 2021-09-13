Реверсивное движение введено на участке трассы «Джубга – Сочи – граница с Республикой Абхазия»

Фото: отдел пропаганды регионального ГИБДД

На участке трассы «Джубга – Сочи – граница с Республикой Абхазия» на Кубани введено реверсивное движение. Трасса регулируется в связи с ремонтными работами. Об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщает отдел пропаганды регионального ГИБДД.

Реверсивное движение организовано на период с 13 сентября по декабрь текущего года. Проезд автомобилей регулируется светофорами.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Краснодаре разработают проект по разгрузке трассы М-4 «Дон» в районе Новознаменского. Возведение нового микрорайона может увеличить нагрузку на дороги, сейчас по трассе в день проезжает 81 тысяча авто.