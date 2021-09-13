Дарим путевку в шикарный отель в Ялте!

Шанс отправиться на курорт - у каждого участника! Фото: Михаил ФРОЛОВ

Лето пролетело незаметно! Мы и глазом моргнуть не успели, как на смену самому жаркому времени года пришла золотая осень с ее прохладным ветром, унылым дождиком и опадающей листвой. Жителям побережья Черного моря повезло - бархатный сезон в самом разгаре! Поэтому еще можно успеть схватить за хвост теплые денечки.

«Комсомолка» дарит вам шанс вновь отправиться на отдых. Мы продолжаем проводить фотоконкурс «Мой отпуск - 2021». Приз за победу - путевка в шикарный отель собственным аквапарком в Ялте на двоих.

Шикарные призы предоставляет генеральный партнер конкурса «Красавит».

Кроме того, по итогам голосования генеральный партнер конкурса выберет самую очаровательную участницу. Ей достанется номинация «Краса курортов 2021 года», ждут подарки от компании «Мейер» - годовой курс витаминов «Красавит», сувениры и сертификат на 10 тысяч рублей.

ВАЖНО!

Условия для участия - очень просты. Нужно лишь загрузить свой снимок в специальную форму и указать ФИО, город проживания, а также контакты для обратной связи. Ждем ваших заявок по ссылке.

Сбор фотографий закончится 17 сентября - торопитесь!