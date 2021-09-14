Золотые метры: Пик цен на жилье в Краснодарском крае еще не достигнут

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Цены на недвижимость в крае последние полтора года постоянно растут. Как говорят эксперты, причин тут несколько. Существенно подорожали стройматериалы - это толкает вверх цены на новострои, а те уже, в свою очередь, тянут вверх и вторичный рынок. Да и услуги мигрантов сейчас недешевые.

В 2021 году квадратные метры на Кубани стали буквально золотыми. Шутка ли - в Сочи за квадрат придется отдать в среднем больше 270 тысяч. При этом отмечается, что пик цен на жилье в Краснодарском крае еще не достигнут. По крайней мере, не везде.

- На некоторых курортах, например, в Сочи, Анапе, Геленджике, стоимость уже перегрета максимально, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» коммерческий руководитель крупной строительной компании Никита Коваленко. - То есть жилье уже переоценено - никакой инвестиционной привлекательности оно уже не имеет для потребителя.

Те, кто в ближайшее время собирается купить квартиру у моря, должен четко подойти к выбору. Они должны просчитать стоимость покупаемого жилья и период окупаемости.

- Если цифры переходят порог за 10-15 лет, то это далеко не самая лучшая покупка, - добавляет Никита Коваленко.