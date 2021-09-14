Эксперт рассказал, когда лучше покупать квартиру в Краснодарском крае

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.

В 2021 году цены на строящееся жилье в Краснодарском крае росли как на дрожжах. В некоторых городах стоимость просто фантастическая. Например, в кубанской столице сейчас за квадратный метр в среднем просят 110 тысяч рублей, а в Сочи - больше 270 тысяч. Но самый главный вопрос, который тревожит всех, кто хочет обзавестись семейным гнездышком, - когда лучше покупать квартиру в Краснодарском крае.

Как говорит эксперт в сфере недвижимости, прежний рост цен на недвижимость вряд ли повторится в ближайшем будущем. Однако рассчитывать на резкое снижение стоимости тоже не стоит.

- Цены на жилье в крае достигли потолка, поскольку покупательский спрос упал, а возможности населения не растут, - отмечает «Комсомольской правде» - Кубань» коммерческий руководитель крупной строительной компании Никита Коваленко. - Стоимость увеличиваться уже не будет. Если объем предложений выровняется, то цена вернется в норму.

Как говорит Никита Коваленко, сейчас лучше присматриваться к вторичному рынку. На данный момент цены практически сравнялись. А вот саму покупку лучше запланировать ближе к концу года.