Субсидии по ипотеке могут получить врачи, педагоги и соцработники Кубани в 2022 году

Фото из архива КП

В Краснодарском крае с 2022 года начнется прием заявок на получение субсидий по ипотеке. Льготы в размере первого взноса – 1 миллион рублей - предусмотрены для врачей, педагогов и соцработников. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Так, претендующим на выплаты необходимо проживать в регионе не менее 10 лет, при этом не имея своего жилья. А при оформлении субсидии специалист должен отработать 5 лет в краевом бюджетном учреждении.

Подчеркивается, что реализация программы рассчитана на 3 год. А всего льготы предусмотрены для 900 работников - в частности, 300 врачей, 300 педагогов и соцработников.

- Такая мера поддержки должна помочь привлечь молодых специалистов к работе в регионе. В том числе субсидии помогут и работникам, трудящимся в крае уже много лет, - подчеркнул губернатор края Вениамин Кондратьев.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в регионе запустили в работу реестр земельных участков для многодетных семей. Они могут претендовать на получение земли, если проживают в крае не менее 5 лет.